19:03:46 Понедельник, 9 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области подумают, как заинтересовать детей кружками и секциями

09:45 | 09.01.2017 | Образование

Печать

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Число детей, охваченных дополнительным образованием, необходимо увеличить в Пензенской области. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев в ходе первого после новогодних каникул оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 9 января.

В Пензенской области подумают, как заинтересовать детей кружками и секциями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В развитии дополнительного образования прошу не идти по проторенной дорожке. […] Давайте пробивать и другие «дорожки», направления деятельности, изучать опыт других регионов», — сказал он.

Глава региона добавил, что министерству образования Пензенской области необходимо пересмотреть свою работу.

«Минобразование должно видеть главной задачей не проверки, а создание нормальных условий для работы, […] творческой атмосферы в педагогической среде», — пояснил Иван Белозерцев.

Особое внимание он поручил уделить вопросам повышения квалификации педагогов.

«Люди в этом нуждаются», — отметил губернатор.

В числе задач на ближайшую перспективу Иван Белозерцев также назвал проверку эффективности деятельности Института регионального развития Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в каникулы около 170 водителей попались на пьяной езде ФАС займется соглашением фирмы «Экопенза» и МУП по очистке города
И.о. главврача пензенской областной больницы назначена Ирина Фролова В Пензе вор спрятал украденный из столовой телевизор в снегу, а затем сдал его в ломбард
Вице-мэр Пензы проверил качество уборки снега во дворах Пензенское оборудование поставят в Германию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама