В Пензенской области подумают, как заинтересовать детей кружками и секциями
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Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Число детей, охваченных дополнительным образованием, необходимо увеличить в Пензенской области. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев в ходе первого после новогодних каникул оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 9 января.
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«В развитии дополнительного образования прошу не идти по проторенной дорожке. […] Давайте пробивать и другие «дорожки», направления деятельности, изучать опыт других регионов», — сказал он.
Глава региона добавил, что министерству образования Пензенской области необходимо пересмотреть свою работу.
«Минобразование должно видеть главной задачей не проверки, а создание нормальных условий для работы, […] творческой атмосферы в педагогической среде», — пояснил Иван Белозерцев.
Особое внимание он поручил уделить вопросам повышения квалификации педагогов.
«Люди в этом нуждаются», — отметил губернатор.
В числе задач на ближайшую перспективу Иван Белозерцев также назвал проверку эффективности деятельности Института регионального развития Пензенской области.