В Пензенской области подумают, как заинтересовать детей кружками и секциями Образование

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Число детей, охваченных дополнительным образованием, необходимо увеличить в Пензенской области. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев в ходе первого после новогодних каникул оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 9 января.

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«В развитии дополнительного образования прошу не идти по проторенной дорожке. […] Давайте пробивать и другие «дорожки», направления деятельности, изучать опыт других регионов», — сказал он.

Глава региона добавил, что министерству образования Пензенской области необходимо пересмотреть свою работу.

«Минобразование должно видеть главной задачей не проверки, а создание нормальных условий для работы, […] творческой атмосферы в педагогической среде», — пояснил Иван Белозерцев.

Особое внимание он поручил уделить вопросам повышения квалификации педагогов.

«Люди в этом нуждаются», — отметил губернатор.

В числе задач на ближайшую перспективу Иван Белозерцев также назвал проверку эффективности деятельности Института регионального развития Пензенской области.