В Пензенской области стартовал региональный этап олимпиад школьников Образование

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Региональный этап всероссийских предметных олимпиад школьников стартовал в Пензенской области в среду, 11 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В этот день девять учащихся принимают участие в первом испытании по французскому языку. Они выполнят задания по аудированию и говорению, а также письменную работу. Время проведения олимпиады составит 5 часов.

Следующим испытанием станет олимпиада по литературе. Она пройдет 13 и 14 января. В ней примут участие 76 обучающихся.

Как ожидается, всего в областном этапе олимпиад будут задействованы 1 тыс. 400 школьников. Испытания пройдут по 19 предметам, в том числе — впервые по «Технологии». Оно станет завершающим и состоится 22 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.