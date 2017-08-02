Две студентки из Пензы отправятся на пятую смену «Тавриды»
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Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Студентки педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета Екатерина Гущина и Олеся Захарова примут участие в работе смены «Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев», которая станет пятой в рамках всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида».
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Они отправятся в Крым на поезде вечером в среду, 2 августа.
Помимо образовательной программы, участников форума ждут встречи с известными людьми, спортивные соревнования, культурные мероприятия, а также конкурс молодежных проектов на соискание грантовой поддержки.
Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, в 2017 году в «Тавриде» уже приняли участие 11 представителей региона.