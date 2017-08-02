Две студентки из Пензы отправятся на пятую смену «Тавриды» Образование Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Студентки педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета Екатерина Гущина и Олеся Захарова примут участие в работе смены «Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев», которая станет пятой в рамках всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». Фотография © PenzaNews Купить фотографию Они отправятся в Крым на поезде вечером в среду, 2 августа. Помимо образовательной программы, участников форума ждут встречи с известными людьми, спортивные соревнования, культурные мероприятия, а также конкурс молодежных проектов на соискание грантовой поддержки. Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, в 2017 году в «Тавриде» уже приняли участие 11 представителей региона. Нашли ошибку в тексте?

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