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Учреждения Пензы не вошли в рейтинг лучших школ для поступления в ведущие вузы России

12:58 | 30.08.2017 | Образование

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Образовательные организации Пензы не вошли в третий ежегодный рейтинг 200 лучших отечественных школ для поступления в ведущие вузы России.

Учреждения Пензы не вошли в рейтинг лучших школ для поступления в ведущие вузы России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перечень составлен экспертами рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) на основании данных, которые предоставили сами вузы.

Учитывалась статистика от всех высших учебных заведений из топ-20 рейтинга RAEX 2016 года. Всего были обработаны сведения о поступлении более чем 93 тыс. выпускников из 12 тыс. российских школ.

Аналитики пришли к выводу о том, что наибольшее количество студентов для лучших вузов обеспечивают школы, функционирующие при университетах и состоящие в тесных партнерских отношениях с ними.

Так, на первой строчке расположился лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана, на второй — школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова, а на третьей — школа №2095 «Покровский квартал», которая взаимодействует с НИУ ВШЭ. Все три организации-лидера расположены в Москве.

Согласно представленным данным, эти школы имеют высокие показатели по количеству абитуриентов, поступивших по конкурсу на бюджетной основе, а также на основании победы в той или иной олимпиаде.

Школы столичного региона традиционно доминируют в рейтинге. В этом году 109 из 200 учреждений представляют Москву и Московскую область.

По мнению экспертов, это вполне объяснимо, так как именно в столице наиболее высока концентрация ведущих вузов — здесь расположено 11 из 20 университетов, рассматриваемых в исследовании.

Всего в рейтинг вошли школы из 33 субъектов федерации.

Широко представлены Красноярский край — в число лучших включено 15 учреждений, Свердловская область — 12, Санкт-Петербург и Татарстан — по 10 школ.
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