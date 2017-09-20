Александр Воронков возглавил пензенскую делегацию на всероссийском совещании по итогам ГИА Образование

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков возглавил делегацию региона на всероссийском совещании «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования (ГИА) в 2017 году и подготовка к проведению ГИА в 2018 году».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие стартовало в Москве в среду, 20 сентября, и продлится до 22-го числа.

Ожидается, что в первый день работы перед участниками выступят заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, руководители Рособрнадзора, Федерального центра тестирования и федерального института педагогических измерений, а также представители исполнительных органов власти в сфере образования.

После этого региональные министры доложат о результатах ГИА в своих регионах.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, защита Пензенской области намечена на 21 сентября.