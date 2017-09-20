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Александр Воронков возглавил пензенскую делегацию на всероссийском совещании по итогам ГИА

13:29 | 20.09.2017 | Образование

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Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков возглавил делегацию региона на всероссийском совещании «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования (ГИА) в 2017 году и подготовка к проведению ГИА в 2018 году».

Александр Воронков возглавил пензенскую делегацию на всероссийском совещании по итогам ГИА

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие стартовало в Москве в среду, 20 сентября, и продлится до 22-го числа.

Ожидается, что в первый день работы перед участниками выступят заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, руководители Рособрнадзора, Федерального центра тестирования и федерального института педагогических измерений, а также представители исполнительных органов власти в сфере образования.

После этого региональные министры доложат о результатах ГИА в своих регионах.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, защита Пензенской области намечена на 21 сентября.
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