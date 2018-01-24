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В Пензе прокуратура добивается блокировки сайта по продаже аттестатов и дипломов

13:18 | 24.01.2018 | Образование

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Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы обратилась в суд с исковым заявлением, в котором содержится требование признать запрещенной к распространению на территории России размещенную в интернете информацию о продаже аттестатов и дипломов.

Первомайский районный суд Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, соответствующий сайт был выявлен в ходе мониторинга сети.

«В свободном доступе предлагается изготовление дипломов гособразца любых образовательных организаций в кратчайшие сроки, указана информация о стоимости услуги и способах заказа», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после удовлетворения иска адрес сайта будет внесен в соответствующий реестр, который ведет Роскомнадзор, в целях его последующей блокировки.
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