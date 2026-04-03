Яровой сев в Пензенской области запланирован на площади 1,2 млн. га

18:15 | 03.04.2026 | АПК

Пенза, 3 апреля 2026. PenzaNews. Яровой сев в Пензенской области запланирован на площади 1,2 млн. га и ожидается в намеченные сроки. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев в ходе заседания регионального кабинета министров, которое состоялось в пятницу, 3 апреля.

Яровой сев в Пензенской области запланирован на площади 1,2 млн. га. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По его словам, для весеннего сева необходимо более 80 тыс. тонн семян зерновых культур, потребность полностью обеспечена.

«Региональный Россельхозцентр проводит проверку качества посевного материала, это требование российского законодательства. Практически все семена проверены и являются кондиционными», — сказал Роман Калентьев.

Было отмечено, что для обеспечения комплекса весенних полевых работ на сельхозпредприятиях всех форм собственности подготовлено к эксплуатации почти 11 тыс. единиц техники, потребуется порядка 25 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, которые в настоящее время планомерно поступают в хозяйства региона.

С целью увеличения урожайности и получения качественной продукции сельхозкультур предусмотрено увеличение внесения минеральных удобрений до 85 тыс. тонн, приобретено уже 74% от запланированного объема, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.


Читайте также
В Пензе мужчина ударил мать деревянным черенком, возбуждено уголовное дело В Пензе в суд направлено дело об организации проституции и вовлечении в занятие проституцией
В Пензенской области за сутки произошло два пожара «Пензаэнерго» в 2025 году выполнило технологическое подключение объектов под ключ по 239 заявкам
Мошенники выманили у жителя Пензы около 5 млн. рублей Реальный срок грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь
