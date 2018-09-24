В Пензе создали виртуальный музей истории дополнительного образования Образование

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Центр развития творчества детей и юношества создал виртуальный музей истории становления и развития системы дополнительного образования Пензенской области, которая в 2018 году отмечает 100-летний юбилей.

Фото: 100let.crtdu58.org.ru

Посвященный этому событию сайт состоит из четырех разделов.

Один из них — «История» — предлагает посетителям познакомиться с развитием пензенского дополнительного образования начиная с 1918 года и до наших дней.

«Сокровищница творчества» информирует о лучших детских коллективах области и результатах их труда.

«Галерея почета» содержит информацию об известных выпускниках объединений сферы дополнительного образования, а «Служение детству» — о педагогах, посвятивших свою жизнь детям.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, активное участие в пополнении фондов виртуального музея приняли учащиеся и педагогические работники разных учреждений, которые помогли собрать воспоминания и представили архивные фотографии.