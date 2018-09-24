EN
18:31:01 Понедельник, 24 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе создали виртуальный музей истории дополнительного образования

11:49 | 24.09.2018 | Образование

Печать

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Центр развития творчества детей и юношества создал виртуальный музей истории становления и развития системы дополнительного образования Пензенской области, которая в 2018 году отмечает 100-летний юбилей.

В Пензе создали виртуальный музей истории дополнительного образования

Фото: 100let.crtdu58.org.ru

Посвященный этому событию сайт состоит из четырех разделов.

Один из них — «История» — предлагает посетителям познакомиться с развитием пензенского дополнительного образования начиная с 1918 года и до наших дней.

«Сокровищница творчества» информирует о лучших детских коллективах области и результатах их труда.

«Галерея почета» содержит информацию об известных выпускниках объединений сферы дополнительного образования, а «Служение детству» — о педагогах, посвятивших свою жизнь детям.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, активное участие в пополнении фондов виртуального музея приняли учащиеся и педагогические работники разных учреждений, которые помогли собрать воспоминания и представили архивные фотографии.

Загрузка...
Читайте также
Стрючков ждет закона, который обяжет целевиков-медиков работать в регионе Белозерцев намерен встретиться с представителями аптечных сетей
Златогорский потребовал передавать в мэрию Кузнецка информацию о фейерверках вблизи кафе В Пензе участники конкурса «Добровольцы России» представили свои проекты
В Спасске подросток снял на видео избиение сверстника и выложил запись в сеть Под Пензой прошел фестиваль детской исторической реконструкции «Русские княжества»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама