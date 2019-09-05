В пензенском музее «Реактор» пройдут бесплатные мастер-классы Образование

Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Бесплатные мастер-классы по робототехнике, программированию и 3D-моделированию будут организованы в музее занимательных наук «Реактор», действующем в здании бизнес-инкубатора «Татлин» в Пензе, в предстоящие выходные, 7 и 8 сентября.

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Ожидается, что они позволят заинтересовать детей инженерными науками.

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Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, какой-либо специальной подготовки к мероприятию не требуется, однако предварительно необходимо зарегистрироваться.

Музей занимательных наук «Реактор» был открыт на базе бизнес-инкубатора «Татлин» в Пензе 13 ноября 2013 года. Представляет собой интерактивный комплекс, состоящий из основного пространства, зоны шоу и мастер-классов.

Представленные экспонаты иллюстрируют различные разделы физики и другие дисциплины естественнонаучного цикла.