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Стартовала запись детей в первый класс

09:05 | 01.04.2021 | Образование

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Пенза, 1 апреля 2021. PenzaNews. Школы Пензенской области приступили к приему заявлений на зачисление детей в первый класс, которое в 2021 году впервые будет проходить в два этапа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

Стартовала запись детей в первый класс. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первый этап — с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа. Внеочередное право — для детей прокуроров, судей и следователей — действует только для школ с интернатами», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что второй этап продлится с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

«Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории, то есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района. Отправлять заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении обращается внимание на то, что очередность подачи заявления на первом этапе не имеет значения: мест для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, хватит во всех образовательных организациях.

«На официальном сайте ближайшей школы родители могут удостовериться, прикреплен ли к ней их дом. Не позднее 26 марта эта информация должна быть опубликована на официальных сайтах образовательных организаций. Там же родители смогут найти подробную информацию о новых правилах приема», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в первые классы принимаются дети от 6,5 до 8 лет, при этом по заявлению родителей учредитель образовательной организации может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте.

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