«Ростелеком» выступил партнером конкурса школьных медиацентров в Пензенской области Образование

Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. «Ростелеком» выступил партнером регионального конкурса школьных медиацентров «Говорим и показываем 58», который проводился в Пензенской области с октября 2025 года по апрель 2026-го и объединил 82 команды образовательных организаций.

Провайдер предложил участникам снять видеоролики на тему безопасности в интернете и разместить их в социальных сетях.

Как следует из сообщения пресс-службы оператора, работы оценивались по четырем критериям: соответствие техническому заданию, выразительность, креативность исполнения и информационный охват.

«Лучшим был признан видеоролик медиацентра школы №2 Нижнего Ломова. Юные журналисты сняли игровой сюжет о том, как накануне Нового года мошенники пытались завладеть персональными данными Деда Мороза. Если бы он не знал основных правил безопасности, праздник мог бы не состояться. Команда получила от «Ростелекома» набор блогера: стабилизатор для съемки, внешний микрофон и комплект штативов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что спецприз получил медиацентр школы имени Героя России Р.А. Китанина рабочего поселка Тамала за видео о рисках знакомств в интернете.

Как уточнил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, на суд жюри было представлено 40 работ.

«Ребята молодцы! За полторы минуты они смогли доступно рассказать, как не стать жертвой мошенников. Дети выбрали одну из самых актуальных тем — кражу персональных данных. Личная информация — ценнейший ресурс, и от ее сохранности зависят спокойствие и благополучие каждого. Мошенники постоянно совершенствуют методы обмана, поэтому знать правила интернет-гигиены необходимо всем. Видеоролики, снятые ребятами, были размещены в соцсетях и собрали более 10 тыс. просмотров, что еще раз подчеркнуло актуальность темы безопасности в сети», — сказал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Организаторами конкурса медиацентров «Говорим и показываем 58» в Пензенской области выступили региональный ресурсный центр «Навигаторы детства», пензенское отделение «Движения первых» и областное отделение Российского детского фонда.

В течение нескольких месяцев участники выполняли задания от партнеров конкурса и создали почти 200 медиапродуктов.

Победителем стала команда пензенского колледжа архитектуры и строительства.