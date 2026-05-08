Ремонт школы села Кижеватово планируется завершить в сентябре

Пенза, 8 мая 2026. PenzaNews. Капитальный ремонт здания средней школы села Кижеватово Бессоновского района Пензенской области, который стартовал в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» в марте 2026 года, планируется завершить в сентябре. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства образования региона.

«Срок исполнения государственного контракта — с 16 марта 2026 года по 8 сентября 2026 года. Исполнителем работ определено общество с ограниченной ответственностью «Рубин», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что цена контракта превышает 75 млн. рублей, при этом более 65 млн. рублей составляют средства федерального бюджета.

«На сегодняшний день процент готовности объекта составляет 14%», — отмечается в сообщении.

В тексте поясняется, что контрактом предусмотрен большой объем работ, включая модернизацию систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, замену оконных и дверных конструкций, капитальный ремонт мягкой кровли, утепление фасада, а также другие.