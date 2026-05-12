В Пензенской области школьники и студенты переведены на дистанционное обучение 12-14 мая

09:15 | 12.05.2026 | Образование

Пенза, 12 мая 2026. PenzaNews. Учащиеся школ Пензы, Заречного, Засечного, Сердобского и Нижнеломовского районов, а также студенты ссузов и вузов переведены на дистанционное обучение с 12 по 14 мая в связи с повышенной угрозой беспилотной и ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Оперативным штабом Пензенской области в связи с повышенной угрозой беспилотной и ракетной опасности принято решение перевести с 12 по 14 мая включительно на дистанционное обучение учеников школ Пензы, Заречного, Сердобского и Нижнеломовского районов, а также села Засечного Пензенского района (школ имени Ермина и имени Лермонтова). Также дистанционно в эти дни будут заниматься студенты наших средних профессиональных и высших учебных заведений», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 12 мая.

«При объявлении режимов беспилотной и ракетной опасности сохраняйте спокойствие и действуйте по инструкции. Не поддавайтесь панике, берегите себя и близких», — добавил он.


