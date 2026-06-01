Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем защиты детей

09:14 | 01.06.2026 | Общество

Пенза, 1 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей.

Фото: Pnzreg.ru

«Поздравляю вас с Международным днем защиты детей — одним из самых светлых и теплых праздников в нашем календаре. Искреннее внимание, любовь и забота, которые мы дарим нашим детям, обязательно обернутся успехами и достижениями для нашего дома, региона, страны. Как верно отметил наш земляк, великий поэт Александр Иванович Куприн: «Мне кажется, можно смело представить мощную будущность тому народу, в среде которого выработалось уважение к ребенку», — отметил глава региона.

Он добавил, что в Пензенской области проживают более 212 тыс. детей.

«У нас подрастает достойная смена. Сегодняшние школьники и студенты добиваются успехов в самых разных сферах. Выигрывают интеллектуальные олимпиады и показывают высокие результаты в учебе. Демонстрируют рекорды в спорте и профессиональное мастерство во всевозможных конкурсах. Достойно представляют регион на культурных площадках страны», — констатировал губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что в Пензенской области уделяется особое внимание укреплению здоровья и полноценному отдыху детей.

«За последние 5 лет отремонтированы девять загородных лагерей, появилось 5 тыс. дополнительных мест отдыха. В загородных лагерях Пензенской области каждый год отдыхают порядка 43 тыс. детей. Еще около 100 тыс. — посещают пришкольные лагеря», — уточнил глава региона.

«1 июня — праздник детства, мира, добра и улыбок. Желаю всем ребятам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, ярких открытий и замечательного летнего отдыха! Пусть каждый день будет наполнен радостью, новыми впечатлениями и счастливыми моментами!» — пожелал Олег Мельниченко.


