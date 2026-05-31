В Засечном организована проверка по информации в СМИ о травмировании ребенка на детской площадке

Пенза, 31 мая 2026. PenzaNews. Проверка организована после размещения в СМИ и соцмедиа информации о травмировании ребенка на детской площадке в селе Засечном Пензенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

«По предварительным данным, ребенок получил травму при падении на детской площадке в селе Засечном Пензенского района. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, исследовано техническое состояние детской площадки и ее ограждения, а также дана правовая оценка действиям или бездействию работников управляющей компании.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.