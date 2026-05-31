13:44:46 Воскресенье, 31 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Засечном организована проверка по информации в СМИ о травмировании ребенка на детской площадке

10:12 | 31.05.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 31 мая 2026. PenzaNews. Проверка организована после размещения в СМИ и соцмедиа информации о травмировании ребенка на детской площадке в селе Засечном Пензенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Засечном организована проверка по информации в СМИ о травмировании ребенка на детской площадке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, ребенок получил травму при падении на детской площадке в селе Засечном Пензенского района. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, исследовано техническое состояние детской площадки и ее ограждения, а также дана правовая оценка действиям или бездействию работников управляющей компании.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.


Читайте также
В Сердобском районе молодой человек ударил отчима ножницами в шею, возбуждено уголовное дело Жительница Неверкинского района предстанет перед судом по обвинению в неуплате алиментов на ребенка
В Лопатинском районе прокуратура защитила права обманутой мошенниками пенсионерки Житель Пензы лишился около 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Колышлейском районе водителю «КамАЗа» вынесен приговор за ДТП, в котором пострадал мужчина Женщина-пешеход госпитализирована после ДТП на улице Мира в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама