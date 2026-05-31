В Пензе вступило в силу решение суда о взыскании 70 тыс. рублей в пользу ребенка, укушенного бродячей собакой Общество

Пенза, 31 мая 2026. PenzaNews. Решение суда, в соответствии с которым управление ЖКХ Пензы должно выплатить компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей в пользу ребенка, укушенного бродячей собакой на территории образовательной организации, вступило в законную силу.

«В ноябре 2025 года несовершеннолетний возвращался вечером после занятия по баскетболу. Около крыльца учебного заведения, расположенного в Октябрьском районе Пензы, на него набросилась стая бродячих собак, одна из которых укусила его за правую и левую голени. В тот же день ребенок обратился за медицинской помощью, ему обработали раны, вакцинировали против бешенства, оказали меры по антибактериальной и противовоспалительной терапии. Произошедшее негативно повлияло на моральное состояние мальчика, у него появилось чувство страха и тревоги, ребенок переживает сильную психологическую травму», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского областного суда.

В нем уточняется, что с иском в пользу несовершеннолетнего обратился прокурор.

«В судебном заседании представитель ответчика с требованиями не согласился, пояснив, что все заявки на отлов собак от образовательного учреждения не оставлены без внимания. По его мнению, ответственность за вред, причиненный несовершеннолетнему, должно нести образовательное учреждение либо лицо, осуществляющее надзор за ним на основании договора», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что суд, изучив материалы дела, пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований.

«Поскольку организация проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных является обязанностью управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы, факт нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнего и причинения ему телесных повреждений свидетельствует о недостаточности принимаемых ответчиком мер в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В результате с ответчика в пользу пострадавшего ребенка взыскано 70 тыс. рублей», — поясняется в тексте.

В нем указано, что ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, однако судебная коллегия по гражданским делам пензенского облсуда оставила решение без изменения.