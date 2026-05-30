Алексей Костин поздравил жителей Заречного с Днем города Общество

Пенза, 30 мая 2026. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Алексей Костин поздравил жителей ЗАТО с Днем города.

«Дорогие зареченцы! Поздравляю вас с днем рождения нашего города! Сегодня ему исполняется 68 лет. Этот праздник объединяет нас теплым отношением к нашему красивому, зеленому, уютному Заречному», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в субботу, 30 мая.

Алексей Костин добавил, что Заречному повезло быть частью системы госкорпорации «Росатом».

«Мы гордимся нашим градообразующим предприятием — ПО «Старт», которое по праву считается одним из ведущих приборостроительных предприятий «Росатома» и флагманом промышленности Пензенской области. Но главная ценность нашего города — это люди. Инициативность, трудолюбие, высокий профессионализм, бесконечная творческая энергия горожан — гарантия успешного будущего Заречного», — констатировал глава ЗАТО.

Он выразил благодарность каждому, кто делает город гостеприимным, комфортным и современным.

«Уверен, вместе мы сделаем все, чтобы Заречный жил, развивался и процветал! С праздником!» — подчеркнул Алексей Костин.