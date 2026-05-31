В пензенскую областную детскую больницу поступило новое высокотехнологичное оборудование

Пенза, 31 мая 2026. PenzaNews. Новое высокотехнологичное оборудование поступило в реанимационное отделение пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова.

«Автоматизированная инфузионная станция управления стоимостью более 2 млн. рублей, состоящая из нескольких шприцевых насосов (перфузоров) и инфузоматов, объединенных на единой стойке, необходима для обеспечения точного, непрерывного и синхронизированного дозирования лекарственных препаратов и питательных растворов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

Как отметил главврач областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов, оборудование позволяет вводить лекарства со строго заданной скоростью и дозировкой, что невозможно обеспечить при ручном режиме работы.

«Для пациентов реанимационного отделения, многие из которых находятся в критическом состоянии, такая точность жизненно необходима», — сказал руководитель учреждения, слова которого приводятся в сообщении.