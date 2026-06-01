В Пензе прокуратура помогла участнику СВО восстановиться в колледже Образование

Пенза, 1 июня 2026. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы помогла молодому человеку, принимавшему участие в специальной военной операции, восстановиться в колледже спустя 7 лет после отчисления.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры региона, надзорное ведомство провело проверку по обращению матери участника СВО.

«Установлено, что сын заявительницы проходил обучение в одном из профессиональных образовательных учреждений региона. В 2019 году он по собственному желанию отчислился из учебного заведения. С 2020 года молодой человек проходил военную службу по призыву, а с 2023 года принимал участие в специальной военной операции, награжден государственными наградами. В феврале прошлого года он получил ранение и проходил длительное лечение, по завершении которого решил вернуться к обучению, но получил отказ в связи с истечением более 5 лет с даты отчисления. Прокуратура в судебном порядке добилась признания периода прохождения военной службы уважительной причиной пропуска срока и принятия участника СВО в число обучающихся с сохранением прежних условий», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после вмешательства прокуратуры молодой человек восстановлен в учебном заведении, он приступил к обучению.