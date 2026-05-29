В Пензенскую область прибыл Сергей Просяник

17:00 | 29.05.2026 | Общество

Пенза, 29 мая 2026. PenzaNews. Командующий Приволжским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации Сергей Просяник прибыл в Пензенскую область.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«В Пензенскую область прибыл командующий Приволжским ордена Жукова округом войск национальной гвардии РФ Сергей Владимирович Просяник. Он поблагодарил наш регион за поддержку бойцов, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 29 мая.

Он отметил, что власти субъекта федерации достаточно плотно взаимодействуют с региональным управлением Росгвардии.

«Проинформировал Сергея Владимировича о нашем сотрудничестве по развитию беспилотных систем. Пензенская компания, производящая авиатренажеры, в сотрудничестве с Росгвардией сейчас тестирует первый отечественный тренажер для подготовки операторов БПЛА. При его создании использован наработанный росгвардейцами опыт, в том числе при выполнении боевых задач. Планируем представить наш тренажер в Москве и получить рекомендацию для применения в учебном процессе для подготовки соответствующих специалистов», — пояснил Олег Мельниченко.


