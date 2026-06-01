В Заречном полиция раскрыла мошенничество в пункте выдачи заказов интернет-магазина Криминал

Пенза, 1 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли мошенничество с товарами на сумму около 126 тыс. рублей, совершенное в Заречном Пензенской области в пункте выдачи заказов интернет-магазина в период с августа 2025 года по январь 2026-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

«Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 31-летняя местная жительница. [...] Злоумышленница дала признательные показания. Женщина сообщила, что занимала должность сотрудника пункта выдачи заказов в интернет-магазине. Испытывая финансовые трудности, она присваивала товары, от которых отказывались клиенты, оформляя их возврат, и использовала их в личных целях», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».