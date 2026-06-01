В Пензенской области стартовала летняя оздоровительная кампания

Пенза, 1 июня 2026. PenzaNews. Летняя оздоровительная кампания стартовала на территории Пензенской области: в первую смену будут работать 9 лагерей труда и отдыха, 12 — загородных и 281 — с дневным пребыванием, в общей сложности в них отдохнут 23 тыс. 585 детей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

«Особое внимание уделяется поддержке ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации: для них выделено более 5,3 тыс. мест», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что все учреждения получили санитарно-эпидемиологические заключения, заключены договоры на питание, штат укомплектован персоналом, прошедшим медицинские осмотры.

«Все объекты оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт пожарной части и обеспечены первичными средствами пожаротушения. Перевозка детей осуществляется только проверенными перевозчиками на технически исправном транспорте. Уведомления о каждой организованной перевозке направляются в управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области, маршруты согласованы со всеми районами», — подчеркивается в сообщении.