17:24:09 Понедельник, 1 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области стартовала летняя оздоровительная кампания

15:07 | 01.06.2026 | Образование

Печать

Пенза, 1 июня 2026. PenzaNews. Летняя оздоровительная кампания стартовала на территории Пензенской области: в первую смену будут работать 9 лагерей труда и отдыха, 12 — загородных и 281 — с дневным пребыванием, в общей сложности в них отдохнут 23 тыс. 585 детей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

В Пензенской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Особое внимание уделяется поддержке ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации: для них выделено более 5,3 тыс. мест», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что все учреждения получили санитарно-эпидемиологические заключения, заключены договоры на питание, штат укомплектован персоналом, прошедшим медицинские осмотры.

«Все объекты оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт пожарной части и обеспечены первичными средствами пожаротушения. Перевозка детей осуществляется только проверенными перевозчиками на технически исправном транспорте. Уведомления о каждой организованной перевозке направляются в управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области, маршруты согласованы со всеми районами», — подчеркивается в сообщении.


Читайте также
В Сердобском районе молодой человек ударил отчима ножницами в шею, возбуждено уголовное дело Жительница Неверкинского района предстанет перед судом по обвинению в неуплате алиментов на ребенка
В Лопатинском районе прокуратура защитила права обманутой мошенниками пенсионерки Житель Пензы лишился около 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Пензе 27 мая пройдет ярмарка вакансий для ветеранов СВО и членов их семей В Колышлейском районе водителю «КамАЗа» вынесен приговор за ДТП, в котором пострадал мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама