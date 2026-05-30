Общественные обсуждения по отчету об исполнении бюджета Пензенской области за 2025 год пройдут 4 июня

Пенза, 30 мая 2026. PenzaNews. Общественные обсуждения по отчету об исполнении бюджета Пензенской области за 2025 год пройдут на официальном сайте Законодательного собрания региона в предстоящий четверг, 4 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного Минфина.

«Это важный элемент открытости бюджетного процесса, который позволяет каждому жителю региона ознакомиться с результатами финансовой деятельности и задать свои вопросы», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что задать свои вопросы по представленным документам можно через специальную форму на сайте регионального парламента.

«Общественные обсуждения обеспечивают прозрачность бюджетного процесса. [...] Итоги обсуждений лягут в основу заключения по проекту закона об исполнении бюджета, который будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания», — сказано в сообщении.