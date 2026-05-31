Подписан указ об охранной зоне памятника природы «Ахунский сосновый бор»

Пенза, 31 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ «Об охранной зоне особо охраняемой природной территории – памятника природы регионального значения «Ахунский сосновый бор».

Документом, который датирован 29 мая, установлены границы охранной зоны, утверждена схема ее границ и утверждено положение об охранной зоне.

«Охранная зона особо охраняемой природной территории – памятника природы регионального значения «Ахунский сосновый бор» [...] создается с целью защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы и прилегающие к нему земельные участки и водные объекты», — говорится в положении.

В нем уточняется, что общая площадь охранной зоны составляет 102,3 га.

«Границы охранной зоны памятника природы проходят на расстоянии 50 метров от границы памятника природы. Земельные участки в границах охранной зоны памятника природы у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для таких земельных участков правового режима», — указано в тексте.

В документе добавляется, что в границах охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы, в том числе проведение сплошных и выборочных рубок интенсивностью свыше 30%, кроме рубок проводимых при осуществлении противопожарных и санитарно-защитных мероприятий, при размещении, эксплуатации, осуществлении ремонта и реконструкции линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой частью таких объектов.