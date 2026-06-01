17:24:50 Понедельник, 1 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Никита Неуваруев стал советником главы Пензы по молодежной политике

13:02 | 01.06.2026 | Политика

Печать

Пенза, 1 июня 2026. PenzaNews. Никита Неуваруев назначен на должность советника главы Пензы по молодежной политике на общественных началах с понедельника, 1 июня.

Никита Неуваруев стал советником главы Пензы по молодежной политике

Фото: Penza-gorod.ru

«С сегодняшнего дня к нашей команде присоединяется Никита Михайлович. Он будет помогать нам в вопросах направления молодежной политики», — сказал глава города Олег Денисов, представляя нового советника на совещании в мэрии.

«Как справедливо отмечает губернатор Олег Владимирович Мельниченко, у молодежи много конструктивных идей, которые важно и нужно учитывать при принятии управленческих решений. Это наша движущая сила, у которой есть большой потенциал для развития города», — добавил он.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Пензы, Никита Неуваруев в марте 2021 года стал активистом «Молодой Гвардии Единой России».

С 2021 по 2022 год руководил мокшанским местным отделением МГЕР.

В 2023 году стал руководителем пензенского городского штаба «Молодой Гвардии Единой России», в 2024 — депутатом комитета местного самоуправления Мокшана, в 2025 — председателем общественного молодежного совета при Пензенской городской думе восьмого созыва.

С 2026 года — член палаты молодых законодателей Совета Федерации.

В 2023 году Никита Неуваруев участвовал в гуманитарных миссиях на территории Луганской народной республики. Оказывал активную помощь в военном госпитале ЛHP, работал с ранеными, занимался разгрузкой гуманитарной помощи, а также раздачей ее мирному населению. По завершении гуманитарной миссии получил благодарственное письмо 39-го аэромобильного отряда 106-ой тульской дивизии ВДВ.

В апреле 2025 года участвовал в гуманитарной миссии в подшефном Пензенской области городе Токмаке Запорожской области. Оказывал активную помощь в восстановлении памятников Героям Великой Отечественной войны, помогал местным жителям, ветеранам и детям войны.


Читайте также
В Сердобском районе молодой человек ударил отчима ножницами в шею, возбуждено уголовное дело Жительница Неверкинского района предстанет перед судом по обвинению в неуплате алиментов на ребенка
В Лопатинском районе прокуратура защитила права обманутой мошенниками пенсионерки Житель Пензы лишился около 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Пензе 27 мая пройдет ярмарка вакансий для ветеранов СВО и членов их семей В Колышлейском районе водителю «КамАЗа» вынесен приговор за ДТП, в котором пострадал мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама