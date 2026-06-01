Пензенская область на предварительном голосовании «Единой России» проявила себя достаточно активно — Олег Мельниченко Политика

Пенза, 1 июня 2026. PenzaNews. Пензенская область достаточно активно проявила себя на предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов от партии на предстоящие выборы в Госдуму РФ и кампании других уровней. Об этом заявил секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Пензенская область на предварительном голосовании проявила себя достаточно активно. Процесс прошел без нарушений, ждем оглашения результатов. Спасибо всем, кто поддержал достойных людей, имена которых будут включены в избирательные списки «Единой России», — написал он накануне поздно вечером в своем канале в мессенджере «Макс».

Олег Мельниченко напомнил, что предварительное голосование проводилось с 25 по 31 мая.

«Единая Россия» — единственная в стране партия, которая на постоянной основе ведет отбор кандидатов в депутаты путем всенародного голосования», — отметил он.