В ДТП в Белинском районе пострадали пять человек, в том числе трое детей

Пенза, 1 июня 2026. PenzaNews. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения автомобилей «Renault Symbol» и «Lada Vesta» в Белинском районе Пензенской области.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на трассе «Тамбов — Пенза» 30 мая, автомобилем «Renault» управлял мужчина 1986 года рождения, «Lada» — мужчина 1981 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Symbol» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Четыре пассажира автомобиля «Renault Symbol» — мальчики 2011, 2021, 2024 годов рождения и женщина 1988 года рождения — после оказания медицинской помощи отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.