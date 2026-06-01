Полицейские установили причастность подозреваемого в краже товаров из магазина в Каменке к другим преступлениям Криминал

Пенза, 1 июня 2026. PenzaNews. Ранее судимый уроженец города Каменки 1991 года рождения, который в настоящее время проживает в Пензе, подозревается в краже товаров из магазина на своей малой родине, а также в совершении ряда других преступлений, среди которых — угон автомобиля.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, информация об угоне автомобиля «ВАЗ-2107», краже четырех единиц электротранспорта из магазина, а также видеорегистратора и документов из припаркованной машины поступила в правоохранительные органы в декабре 2025 года.

«Угнанный автомобиль вскоре был обнаружен на территории районного центра и возвращен владельцу. В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого — ранее судимого уроженца Каменки 1991 года рождения, проживающего в Пензе. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства. Он признал вину, объяснив свои действия тяжелым материальным положением. Гражданин рассказал, что, прибыв в Каменку, узнал о предстоящем открытии магазина и [...] запланировал кражу. Для вывоза имущества из магазина он намеревался угнать автомобиль. Обыскивая припаркованные машины, он обнаружил незапертый автомобиль, однако не смог его завести и похитил только находившееся в салоне имущество», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем он нашел другой незапертый автомобиль с оставленными в салоне ключами, на котором направился к магазину, однако не справился с управлением, съехал в кювет и продолжил путь пешком.

«Добравшись до магазина, подозреваемый с помощью монтировки взломал навесной замок и проник внутрь, откуда похитил имущество на сумму не менее 200 тыс. рублей. Похищенное имущество он продал неизвестным лицам, а вырученные средства потратил на личные нужды», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данным фактам возбуждены уголовные дела.

«Также установлена причастность подозреваемого к совершению двух краж из автомобилей на территории Пензы», — отмечается в пресс-релизе.