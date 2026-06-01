Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о травмировании подростка в Засечном Происшествия

Пенза, 1 июня 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о травмировании подростка в селе Засечном Пензенской области.

«В сети интернет сообщается о травмировании 14-летнего мальчика в селе Засечном Пензенской области. В мае текущего года несовершеннолетний во время игры на спортивной площадке получил травму головы, зацепившись за острый элемент деформированного металлического ограждения. Пострадавший госпитализирован, ему потребовалось оперативное вмешательство. Ранее местные жители обращались в профильные структуры по вопросу ненадлежащего состояния игрового оборудования, однако мер к проведению ремонтных работ не принимается», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе информационного центра СКР в соцсети «ВКонтакте».

В нем отмечается, что в следственном управлении СКР по Пензенской области организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивану Николаевичу Свечникову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.