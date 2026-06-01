Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Международным днем защиты детей Общество

Пенза, 1 июня 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Международным днем защиты детей.

Фото: Penza-gorod.ru

«Этот день призван напомнить нам о самой главной ценности — наших детях. Они наполняют жизнь смыслом и мотивируют становиться лучше. Забота о благополучии и всестороннем развитии подрастающего поколения — безусловный приоритет государственной политики и ежедневной работы муниципалитета», — отметил он.

Олег Денисов добавил, что юные пензенцы достойно представляют родной город на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и других значимых мероприятиях.

«Стремимся, чтобы каждый ребенок имел возможность раскрыть свои таланты в науке, спорте и творчестве», — подчеркнул глава города.

Он выразил признательность родителям и педагогам, чьи любовь и забота дают опору, учат детей мечтать и добиваться целей, а также помогают расти счастливыми и уверенными в себе.

«Сегодня стартуют большие летние каникулы. Желаю ребятам яркого отдыха, новых открытий и побед. Пусть каждый день дарит радость, а рядом всегда будут надежные и любящие взрослые», — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.