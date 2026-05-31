Прокуратура подала иск об обязании РЖД выплатить компенсацию экологического ущерба после разлива нефтепродуктов на станции Чаис

Москва, 31 мая 2026. PenzaNews. Мордовский транспортный прокурор направил в Басманный районный суд Москвы исковое заявление об обязании ОАО «РЖД» выплатить в бюджет Никольского района Пензенской области компенсацию экологического ущерба, причиненного в результате разлива нефтепродуктов на станции Чаис в декабре 2025 года, а также о проведении рекультивации земельного участка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы приволжской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в результате столкновения грузового состава и маневрового локомотива произошел сход с рельсов 23 вагонов-цистерн, повлекший разлив нефтепродуктов в полосе отвода железной дороги. По оценкам специалистов, экологический ущерб от загрязнения почвы составил свыше 26 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что также на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного после происшествия по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».