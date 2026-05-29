В пензенском правительстве обсудили прогнозную оценку социально-экономического развития региона

Пенза, 29 мая 2026. PenzaNews. Прогнозная оценка социально-экономического развития Пензенской области в 2026 году стала главной темой заседания регионального правительства, состоявшегося в пятницу, 29 мая.

Его итоги губернатор Олег Мельниченко прокомментировал в своем канале в мессенджере «Макс».

«За I квартал индекс промышленного производства вырос на 4,5%, занимаем четвертое место в ПФО и 22-е в России. Драйверами выступили обрабатывающая промышленность и энергетика. Увеличение объемов производства в течение года также ожидаем в мебельной, фармацевтической, пищевой и перерабатывающей промышленности. Положительную динамику рассчитываем сохранить до конца года», — написал глава региона.

Он отметил, что производство продукции в сельском хозяйстве увеличилось на 3,9%.

«Прирост производства скота и птицы на убой составил 8%, молока — 4,3%, яиц — 9%. В растениеводстве планируем достичь среднемноголетних объемов. Многое будет зависеть от погоды», — констатировал губернатор.

По словам Олега Мельниченко, положительная динамика наблюдается по экспорту.

«Продолжим работать с ключевыми партнерами, в тройке которых — Казахстан, Беларусь, Китай. Нацелил на увеличение поставок в Узбекистан и Таджикистан», — сообщил руководитель субъекта федерации.

Он также обратил внимание на то, что рынок труда Пензенской области продолжает функционировать в условиях низкого показателя безработицы — 1,5%, при этом сохраняется большая потребность в квалифицированных кадрах.

Олег Мельниченко уточнил, что среднемесячная зарплата в регионе составляет 69 тыс. рублей, за январь-февраль 2026 года относительно аналогичного периода 2025-го она выросла на 13%.

«Нам необходимо сохранить результаты, которые были достигнуты в предыдущие годы, а максимальная задача — развитие региона. Продолжаем работать», — подчеркнул губернатор.