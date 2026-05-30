ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе

Пенза, 30 мая 2026. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

«Установлено, что жителям Пензенской области посредством интернет-мессенджеров, а также в игровых чатах поступают сообщения с поручением о выполнении заданий по фото- и видеофиксации различных региональных предприятий за денежное вознаграждение. После выполнения задания злоумышленники сообщают, что в отношении гражданина проводится доследственная проверка по сообщению о преступлении на предмет причастности к государственной измене, вследствие чего требуется перевести денежные средства на «безопасный счет». В целях усиления психологического давления на собеседника мошенники представляются сотрудниками ФСБ России. В последующем для возврата похищенных денежных средств преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Имеются основания полагать, что неустановленные лица осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах украинских националистических вооруженных формирований. Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в тексте.