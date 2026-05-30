Укладывать асфальт на проспекте Строителей в Пензе начнут 1 июня

09:00 | 30.05.2026 | Общество

Пенза, 30 мая 2026. PenzaNews. Работы по укладке асфальта на проспекте Строителей в Пензе, где рабочие заканчивают фрезеровать участок от путепровода на улице 8 Марта до торгового центра «Олимп», будут начаты в предстоящий понедельник, 1 июня. Об этом директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов проинформировал главу города Олега Денисова.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Директор МБУ «Пензавтодор» Артем Анатольевич Спиридонов доложил о ремонте городских дорог. С начала сезона завершили работы на улице Клары Цеткин с переходом на Долгорукова и на улице Львовской. На финишном этапе улицы Тиражная, Литвинова поляна и проезд Литвинова. Вплотную переходим на проспект Строителей. Заканчиваем фрезеровать участок от путепровода 8 Марта до торгового центра «Олимп». На объекте не просто подняли, а полностью привели в нормативное состояние ливнеприемные колодцы с заменой основания и бетонных колец. До конца недели установим бортовой камень в направлении из центра города. В понедельник приступим к укладке нижнего слоя асфальтобетона, что может затруднить движение транспорта», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую пятницу, 29 мая.

По его словам, для минимизации неудобств в период с 6.00 до 10.00 рабочие будут укладывать асфальт по направлению из центра города.

«Так жителям в час пик будет удобнее добираться до работы», — отметил глава Пензы.

Он добавил, что с 10.00 до 16.00 работы будут выполняться по направлению в центр города.

«Кроме того, полностью перекрывать не будем, оставим открытыми одну-полторы полосы», — пояснил Олег Денисов.


