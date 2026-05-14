Новая школа в «Лугометрии» будет иметь инженерную направленность — Юрий Каленов

Пенза, 14 мая 2026. PenzaNews. Школа на 550 мест, строительство которой ведется на территории жилого комплекса «Лугометрия» в Пензе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», будет иметь инженерную направленность. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Каленов.

«Мы определились с приоритетом: школа будет иметь инженерную направленность. Это предполагает углубленное изучение математики, физики, информатики и современных технологий», — заявил он в ходе визита на стройплощадку.

Юрий Каленов добавил, что в учебный процесс будут интегрированы проектная деятельность, работа с современным лабораторным оборудованием, а также участие школьников в инженерных конкурсах и олимпиадах.

«Наша задача — создать условия, в которых дети смогут получить качественное образование и реализовать свой потенциал в техническом творчестве», — сказал Юрий Каленов, слова которого приводятся в сообщении на сайте Минобразования Пензенской области.