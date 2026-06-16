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В Пензе 12 выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии, еще восемь — по литературе

18:03 | 16.06.2026 | Образование

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Пенза, 16 июня 2026. PenzaNews. Двенадцать выпускников школ Пензы сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии, еще восемь человек продемонстрировали максимальный результат на экзамене по литературе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В Пензе 12 выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии, еще восемь — по литературе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Получаем предварительные результаты ЕГЭ, и они вызывают гордость. Лучше всего обстоит ситуация по химии — на высший балл сдали 12 выпускников, еще трое набрали 99 баллов. Восемь 100-балльников по литературе. Таким образом, уже 20 юных пензенцев сдали единый государственный экзамен на максимальный балл. И это только начало», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 16 июня.

Олег Денисов отметил, что результаты выпускников на экзаменах по химии и литературе выше, чем в прошлом году.

«За этими цифрами — огромный труд учащихся, профессионализм наставников и отличная образовательная база, которая позволяет добиваться таких успехов», — констатировал глава города.

Он похвалил выпускников, а также поблагодарил педагогов за переданные знания и поддержку учеников, а родителей — за веру в своих детей.

«Ждем итогов по другим предметам. Уверен, это не последние высокие результаты», — подчеркнул Олег Денисов.


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