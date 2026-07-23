Олег Мельниченко посетил Мокшанский район Общество

Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Мокшанский район с рабочим визитом.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Визит в Мокшан начал с посещения кондитерской фабрики «Свит Лайф», которая за 5 лет увеличила выработку и выпускает уже порядка 150 наименований сладостей. Особо отметил экспортную деятельность — треть продукции отгружается в страны ближнего зарубежья, налажен экспорт в Китай и на Ближний Восток. Рад, что развитие продолжается — строится новый склад для хранения готовой продукции», — написал Олег Мельниченко в минувшую среду, 22 июля.

Он добавил, что в Мокшане также осмотрел сквер на улице Советской, за обновление которого по программе «Формирование комфортной городской среды» ранее проголосовало более 95% местного населения.

Фото: Pnzreg.ru

«Одобрил решение расположить рядом мемориалы участникам Великой Отечественной войны и СВО, а также намерение администрации комплексно продолжать благоустройство общественных территорий», — отметил губернатор.

Следующим пунктом его визита стал многопрофильный техникум «Мокшанский интернат», где проведен капитальный ремонт.

«На средства областного бюджета отремонтировали жилые комнаты, социально-бытовые помещения, учебные классы. Важно, что аудитории для обучения IT-специалистов оснастили современной техникой. Поддержал идею создания учебно-производственного комплекса», — написал руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко сообщил, что вручил региональные награды работникам сельхозпредприятия «Сервис», занимающегося выращиванием зерновых культур и производством выпечки.

«Компания вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и страны. Вдвойне важно, что это пример социально ответственного бизнеса», — подчеркнул губернатор.

В завершение визита он осмотрел отремонтированную в 2025 году школу имени Н.М. Новикова в селе Плесс, где обучаются 80 детей.

«Отметил активность педагогического коллектива в воспитательной работе и организации досуга ребят. Пожелал реализовать как можно больше школьных инициатив», — написал Олег Мельниченко.