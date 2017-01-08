Пензенский губернатор отметил недостаточную оперативность в уборке снега ЖКХ

Пенза, 8 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание глав муниципальных районов и областного центра на недостаточную оперативность работы коммунальных служб в период снегопада.

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«В период снегопада и после него очевидна недостаточная оперативность работы коммунальных служб, в зону ответственности которых входит функция благоустройства территорий, особенно внутридворовых, где все завалено снегом», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев поручил усилить взаимодействие органов власти с управляющими компаниями,чтобы они вовремя и качественно исполняли свои обязанности по очистке дорог и тротуаров от снега.

Губернатор также подчеркнул, что контроль за деятельностью управляющих компаний осуществляет Госжилстройтехинспекция Пензенской области.

«Руководитель ведомства должна обеспечить эту работу в полном объеме. Необходимо проводить постоянные проверки, выдавать предписания, а к тем, кто не исполняет требования, применять меры административного воздействия», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что в первую очередь необходимо расчищать дорожки, ведущие к объектам соцкультбыта — школам, детским садам, больницам, магазинам, аптекам.

Иван Белозерцев дал поручение организовать системную работу по очистке дорог, тротуаров и крыш зданий от снега и льда, а также организовать мониторинг работы управляющих компаний по благоустройству и уборке придомовых территорий многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.