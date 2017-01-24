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Пензенский губернатор призвал отказаться от мелкого шрифта в квитанциях за ЖКУ

14:16 | 24.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал управляющие компании сделать квитанции за услуги ЖКХ максимально понятными, в том числе увеличив шрифт.

Пензенский губернатор призвал отказаться от мелкого шрифта в квитанциях за ЖКУ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я хочу обратить внимание на то, что ряд управляющих компаний сейчас сами принимают решение и выставляют платежки. В них пишут мелким шрифтом, люди не видят», — отметил он в ходе оперативного совещания в областном правительстве во вторник, 24 января.

Иван Белозерцев задался вопросом о том, чем именно продиктованы такие действия УК — стремлением сэкономить на бумаге или другими мотивами.

«Не могут сделать нормальную хорошую платежку, […] чтобы люди пожилого возраста могли свободно прочитать», — с сожалением констатировал он.
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