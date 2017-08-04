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На Южной поляне установили новую световую опору для обустройства заездного кармана

14:40 | 04.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Рабочие установили новую световую опору в нескольких метрах от старой, которая пока все еще находится вблизи проезжей части в районе остановки «Дворец водного спорта» на улице Калинина в Пензе, но вскоре будет демонтирована, чтобы на данном участке можно было обустроить заездной карман.

На Южной поляне установили новую световую опору для обустройства заездного кармана

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В пятницу, 4 августа, специалисты подключили провода к новой опоре. С помощью автовышки монтер закрепил на столбе верхушку с уличным светильником.

Ранее с остановки «ДВС» был убран торгово-остановочный павильон.

Пока данная площадка пустует, однако в перспективе здесь планируется установить новый остановочный павильон.

По обеим сторонам от остановки продолжается ремонт дороги. Там, где недавно был уложен асфальт, бригада рабочих ставит бордюрный камень.

Ремонт также ведется ближе к железнодорожным путям.
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