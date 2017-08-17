В Пензе УК не перевела ресурсникам 16 млн. рублей, перечисленных жителями ЖКХ

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей назначено генеральному директору ООО «МУП Ленинского района» Пензы за нарушение правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами и требований расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг.

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«Установлено, что ООО «МУП Ленинского района» заключены договоры на поставку коммунальных услуг с МКП «Теплоснабжение города Пензы» и АО «Пензтеплоснабжение». С марта по июнь жильцами обслуживаемых компанией многоквартирных домов была внесена плата за коммунальные услуги по горячему водоснабжению и теплоснабжению в размере более 41 млн. рублей, однако ресурсоснабжающим организациям перечислено около 25 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

По ее словам, сумма средств, собранных с населения, но не перечисленных ресурсоснабжающим организациям, составила примерно 16 млн. рублей.

«В адрес руководителя организации было внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которое находится на рассмотрении. Реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района», — добавила собеседница агентства.