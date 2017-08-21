В Пензе без горячей воды остаются 335 домов, 12 детсадов и четыре больницы ЖКХ

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Горячее водоснабжение отсутствует в Пензе в 335 жилых домах, 11 школах, 12 детских садах и четырех больницах. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Большая часть из этих объектов, а именно почти 300 домов — это ответственность Мордовского филиала ПАО «Т Плюс». На этот год была запланирована большая работа по капитальному ремонту: 14 объектов, в общем объеме почти 270 млн. рублей. Они сегодня большую часть своего объема работ выполнили, пять объектов уже сдали», — сказал глава администрации города в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 21 августа.

Виктор Кувайцев отметил, что ремонт шести объектов будет завершен к концу рабочей недели.

«25 августа у нас все части города должны быть с горячей водой. Три объекта, которые запланированы к ремонту, не потребуют отключения. […] Мы будем иметь ситуацию к 1 сентября, когда у нас будет без горячей воды один микрорайон — это часть, прилегающая к администрации: улицы Пушкина и Плеханова, а именно 18 домов», — пояснил мэр.

По его словам, завершить ремонт на улице Пушкина намечено до 10 сентября.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев призвал донести до жителей этих домов информацию о сроках завершения ремонта.

«Надо людям объяснить, что идут большие работы. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность подачи тепла и горячей воды в зимнее время. С людьми тогда надо проговорить», — сказал он.