22:28:22 Понедельник, 21 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе без горячей воды остаются 335 домов, 12 детсадов и четыре больницы

13:28 | 21.08.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Горячее водоснабжение отсутствует в Пензе в 335 жилых домах, 11 школах, 12 детских садах и четырех больницах. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе без горячей воды остаются 335 домов, 12 детсадов и четыре больницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Большая часть из этих объектов, а именно почти 300 домов — это ответственность Мордовского филиала ПАО «Т Плюс». На этот год была запланирована большая работа по капитальному ремонту: 14 объектов, в общем объеме почти 270 млн. рублей. Они сегодня большую часть своего объема работ выполнили, пять объектов уже сдали», — сказал глава администрации города в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 21 августа.

Виктор Кувайцев отметил, что ремонт шести объектов будет завершен к концу рабочей недели.

«25 августа у нас все части города должны быть с горячей водой. Три объекта, которые запланированы к ремонту, не потребуют отключения. […] Мы будем иметь ситуацию к 1 сентября, когда у нас будет без горячей воды один микрорайон — это часть, прилегающая к администрации: улицы Пушкина и Плеханова, а именно 18 домов», — пояснил мэр.

По его словам, завершить ремонт на улице Пушкина намечено до 10 сентября.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев призвал донести до жителей этих домов информацию о сроках завершения ремонта.

«Надо людям объяснить, что идут большие работы. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность подачи тепла и горячей воды в зимнее время. С людьми тогда надо проговорить», — сказал он.
Актуальное
Читайте также
Пенсионерка из Кузнецка лишилась почти 90 тыс. рублей при продаже гаража Иван Белозерцев отметил важность «подпитки» пензенских предприятий молодыми кадрами
В Пензе дома на некоторых улицах 4 и 5 сентября останутся без газа Житель Пачелмского района получил условный срок за поджог дома
Жительнице Пензы исполнилось 100 лет В Пензенской области за 7 месяцев выявлено более 200 случаев заболевания туберкулезом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама