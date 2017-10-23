Коммунальные и дорожные службы Пензы переведены на зимний режим работы — мэр ЖКХ

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Все коммунальные и дорожные службы Пензы переведены на зимний режим работы. Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 23 октября.

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По его словам, в полной готовности находится 101 единица техники, часть машин задействована в уборке листвы и мусора с дорог.

Он напомнил, что за содержание дорог, мостов и путепроводов в соответствии с муниципальным контрактом отвечает МУП «Пензадормост».

Глава администрации Пензы пояснил, что специалисты предприятия сократят использование пескосоляной смеси, примерно половину дорог будут обрабатывать другим противогололедным материалом.

«По состоянию на сегодня, необходимыми материалами […] предприятие обеспечено, работает устойчиво, задержек зарплаты нет, штатом [...] они укомплектовались полностью», — уточнил Виктор Кувайцев.