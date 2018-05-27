EN
17:01:33 Воскресенье, 27 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе работы по нанесению дорожной разметки организовали ночью

09:56 | 27.05.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 27 мая 2018. PenzaNews. Работы по нанесению дорожной разметки в центре Пензы стартовали вечером в минувшую субботу, 26 мая, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе работы по нанесению дорожной разметки организовали ночью

Фото: Penza-gorod.ru

«За ночь удалось разметить улицы Стрельбищенскую, Володарского и Кирова», — уточнили в мэрии.

В ходе утреннего объезда города в воскресенье, 27 мая, мэр Виктор Кувайцев поручил сотрудникам департамента ЖКХ Пензы осуществлять постоянный контроль за качеством работ и соответствием нанесенной разметки утвержденному плану.

«В прошлом году у нас были примеры, когда разметка была нанесена без учета реалий дорожного движения. Нужно помнить, что разметка — это важная составная часть безопасности пешеходов и автомобилистов, а не чертежи на асфальте», — отметил он.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе определены победители областного первенства по дзюдо Двое спортсменов из Мокшана выступят на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады
В Пензенской области несовершеннолетнего поймали пьяным за рулем В Пензе объединили велопарад и «Зеленый марафон» Сбербанка
Пенсионерка попалась на краже денег в пензенском магазине В Пензе мужчина с ножом напал на продавца торгового павильона
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама