В Пензе работы по нанесению дорожной разметки организовали ночью ЖКХ

Пенза, 27 мая 2018. PenzaNews. Работы по нанесению дорожной разметки в центре Пензы стартовали вечером в минувшую субботу, 26 мая, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«За ночь удалось разметить улицы Стрельбищенскую, Володарского и Кирова», — уточнили в мэрии.

В ходе утреннего объезда города в воскресенье, 27 мая, мэр Виктор Кувайцев поручил сотрудникам департамента ЖКХ Пензы осуществлять постоянный контроль за качеством работ и соответствием нанесенной разметки утвержденному плану.

«В прошлом году у нас были примеры, когда разметка была нанесена без учета реалий дорожного движения. Нужно помнить, что разметка — это важная составная часть безопасности пешеходов и автомобилистов, а не чертежи на асфальте», — отметил он.