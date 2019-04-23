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В Пензе привлекут дополнительную рабочую силу для уборки песка с улиц

07:41 | 23.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост», которое отвечает за содержание дорог и тротуаров в городе, привлечет дополнительную рабочую силу для уборки песко-соляной смеси после зимы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе привлекут дополнительную рабочую силу для уборки песка с улиц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензадормост» возьмет на подряд порядка 100 человек, которые могут работать вручную», — сказал он в ходе совещания в администрации Пензы утром во вторник, 23 апреля.

Виктор Кувайцев добавил, что пока песок фактически перегоняют машинами из одного места в другое, а ручная уборка, по его мнению, показала свою эффективность.

Мэр пояснил, что привлеченные «Пензадормостом» работники сосредоточатся на уборке прибордюрной части дорог и тротуаров.

«Эту работу надо провести. Думаю, для этого потребуется 5–6 дней», — сказал глава администрации Пензы.

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