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Ильин считает, что жильцов дома №12 на улице Центральной незаконно оставили без тепла

11:27 | 28.09.2019 | ЖКХ

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Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. Отказ пензенского центра организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» начать подачу тепла в дом №12 на улице Центральной является незаконным. Об этом заявил вице-мэр Юрий Ильин.

Ильин считает, что жильцов дома №12 на улице Центральной незаконно оставили без тепла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На данном этапе руководство центра заняло незаконную позицию и отказывается при наличии законных оснований подавать тепло жителям дома на улице Центральной, 12. Мы обратились во все надзорные органы, чтобы привлечь его к ответственности», — сказал он в ходе заседания оперативного штаба по пуску тепла, состоявшегося в администрации Пензы вечером в минувшую пятницу, 27 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее этот дом обслуживало МУП «Жилье-17» по ОЖФ, которое в марте 2019 года было признано банкротом. В отношении него введена процедура конкурсного производства, которая, по последним данным, продлится до 5 марта 2020 года.

Если к этому времени собственники жилых помещений не определятся со способом управления многоквартирным домом, УЖКХ Пензы подготовит документацию для объявления конкурса, по результатам которого этот вопрос будет решен.

По информации мэрии, в настоящее время дом относится к единой теплоснабжающей организации, в качестве которой выступает пензенский центр организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

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