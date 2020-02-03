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Мэр Пензы назвал причину проблем с очисткой внутриквартальных дорог от снега

09:28 | 03.02.2020 | ЖКХ

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Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин считает, что проблемы с очисткой внутриквартальных дорог от снега связаны с особенностями межевания земельных участков, на которых они располагаются.

Мэр Пензы назвал причину проблем с очисткой внутриквартальных дорог от снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Не все дороги внутриквартальные являются муниципальными», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 февраля.

Мэр уточнил, что содержание части таких дорог закреплено за управляющими компаниями многоквартирных домов.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев отметил, что жителям все равно, кто отвечает за ту или иную дорогу.

«Задача состоит в том, что дороги должны быть чистыми, тротуары должны быть чистыми», — подчеркнул он, добавив, что «все можно сделать, если только захотеть».

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