Пензенская область запросила дополнительное финансирование на расселение аварийного жилья ЖКХ

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская область направила в Фонд содействия реформированию ЖКХ две заявки на получение дополнительного финансирования в объем объеме почти 290 млн. рублей на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации.

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Согласно представленным данным, по этапу 2020–2021 годов регион планирует получить 81,96 млн. рублей. В результате общий объем финансирования за счет средств госкорпорации составит 274,63 млн. рублей, область добавит 29,07 млн. рублей. Деньги намечено направить на переселение 504 человек из 269 жилых помещений площадью 7,93 тыс. кв. метров на территории четырех муниципальных образований.

На реализацию этапа 2021–2022 годов Пензенская область рассчитывает получить 208,03 млн. рублей. В результате общий объем финансирования за счет средств госкорпорации составит 381,91 млн. рублей, регион добавит 35,57 млн. рублей. Это позволит переселить 767 человек из 411 непригодных для проживания помещений площадью 11,02 тыс. кв. метров на территории девяти муниципальных образований.

Ранее для реализации этапов 2019–2020, 2020–2021 и 2021–2022 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Пензенской области из средств госкорпорации было предусмотрено выделить 616,17 млн. рублей. Софинансирование со стороны региона составило 212,6 млн. рублей. Эти средства были направлены на переселение 1 тыс. 350 человек из 712 жилых помещений площадью 18,68 тыс. кв. метров.

До этого — в 2008–2016 годах — Пензенской области из средств фонда было выделено 4,04 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 2,66 млрд. рублей. Эти средства были направлены на переселение 13 тыс. 513 человек из 5 тыс. 594 жилых помещений площадью 206,41 тыс. кв. метров.