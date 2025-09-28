В Пензенской области предлагается увеличить минимальный размер взноса на капремонт в 2026 году ЖКХ

Пенза, 28 сентября 2025. PenzaNews. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Пензенской области в 2026 году предлагается увеличить. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

«В 2025 году в Пензенской области впервые за 4 года изменился размер взноса на капитальный ремонт и составил 12,5 рубля. Тем не менее он все равно остается ниже среднего показателя по России, который составляет 14,6 рубля», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что в течение года произошло увеличение стоимости строительных материалов и оборудования.

«По предварительным расчетам, для реализации программы капитального ремонта многоквартирного дома в следующем году минимальный размер взноса на капремонт необходимо установить в размере 14,5 рубля за 1 кв. метр», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что решение об увеличении взносов на капремонт уже приняли: Кировская область — с 12,3 до 16,15 рубля, Мордовия — с 12,25 до 14,09 рубля, Марий Эл — с 10,5 до 15,37 рубля.

«Работы по капитальному ремонту выполняются только за средства, поступающие от собственников помещений МКД. Следовательно, для своевременной реализации программы капитального ремонта необходимо обеспечить увеличение минимального размера взносов на капитальный ремонт», — поясняется в тексте.