Олег Мельниченко провел первое в этом году заседание регионального штаба по газификации ЖКХ

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел первое в этом году заседание регионального штаба по газификации.

«Провел первое в этом году заседание регионального штаба по газификации. По результатам догазификации наш регион второй в стране. За предыдущую пятилетку подключили более 9 тыс. домовладений — это 86% от исполненных договоров. Субсидию на покупку, установку оборудования и проведение работ в прошлом году получили 198 заявителей, в том числе участников СВО и их близких. В этом году обеспечим субсидией 176 жителей Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 16 марта.

По его словам, будет продолжена догазификация в дачных массивах: до 2030 года планируется подключить свыше 1 тыс. домов.

«В рамках газификации в 2025 году природный газ провели в 4 населенных пункта. В 2026-м газифицируем еще 5 сел. Это Кромщино и Князь-Умет Пензенского района, Екатериновка Лунинского района, Овчарные Выселки Вадинского района, Мокрая Поляна Никольского района», — сообщил Олег Мельниченко.

Он добавил, что в 8 населенных пунктах планируется провести проектно-изыскательские работы.

«Взятые темпы намерены сохранить в последующие годы», — подчеркнул губернатор.