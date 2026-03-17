Олег Мельниченко провел первое в этом году заседание регионального штаба по газификации

11:29 | 17.03.2026 | ЖКХ

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел первое в этом году заседание регионального штаба по газификации.

Олег Мельниченко провел первое в этом году заседание регионального штаба по газификации

Фото: Pnzreg.ru

«Провел первое в этом году заседание регионального штаба по газификации. По результатам догазификации наш регион второй в стране. За предыдущую пятилетку подключили более 9 тыс. домовладений — это 86% от исполненных договоров. Субсидию на покупку, установку оборудования и проведение работ в прошлом году получили 198 заявителей, в том числе участников СВО и их близких. В этом году обеспечим субсидией 176 жителей Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 16 марта.

По его словам, будет продолжена догазификация в дачных массивах: до 2030 года планируется подключить свыше 1 тыс. домов.

«В рамках газификации в 2025 году природный газ провели в 4 населенных пункта. В 2026-м газифицируем еще 5 сел. Это Кромщино и Князь-Умет Пензенского района, Екатериновка Лунинского района, Овчарные Выселки Вадинского района, Мокрая Поляна Никольского района», — сообщил Олег Мельниченко.

Он добавил, что в 8 населенных пунктах планируется провести проектно-изыскательские работы.

«Взятые темпы намерены сохранить в последующие годы», — подчеркнул губернатор.


Читайте также
В Пензенском районе в отношении мужчины, предъявившего два поддельных свидетельства о регистрации ТС, возбуждено уголовное дело В преддверии «Диктанта Победы» стартовал первый кибертурнир по онлайн-игре «Мир танков»
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в ресторане гостиницы Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора
Реальный срок грозит жительнице Кузнецка, которая похитила из магазина флакон туалетной воды В селе Широкоис огонь уничтожил деревянный дом
